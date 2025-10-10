Казахстанца вернули в страну из Арабских Эмиратов и водворили в СИЗО

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанца вернули в страну из Арабских Эмиратов и водворили в СИЗО

      Опубликовано:

      Подозреваемый
      Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/GenPr

      Казахстанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

      По версии следствия, мужчина с 2018 по 2020 год, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге.

      Привлечь его к ответственности сразу не удалось, поскольку он скрылся. В итоге почти год подозреваемый числился в международном розыске.

      В сентябре казахстанца задержали на территории Объединенных Арабских Эмиратов и по запросу Генпрокуратуры передали казахстанским правоохранителям.

      Сейчас мужчина водворен в следственный изолятор. Ему грозит пяти до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

      Отметим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 245, где прописано наказание за уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций.

      Так, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      То же деяние, совершенное:

      • с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
      • группой лиц по предварительному сговору, -

      наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      Напомним, ранее в Алматы шестерых человек приговорили к реальным срокам за уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, они нанесли государству ущерб на 686 млн тенге.

      Добавим, что ранее из Дубая в Казахстан экстрадировали мужчину, обвиняемого в получении незаконного дохода в 400 млн тенге.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.