Казахстанца вернули в страну из Арабских Эмиратов и водворили в СИЗО

Казахстанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По версии следствия, мужчина с 2018 по 2020 год, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге.

Привлечь его к ответственности сразу не удалось, поскольку он скрылся. В итоге почти год подозреваемый числился в международном розыске.

В сентябре казахстанца задержали на территории Объединенных Арабских Эмиратов и по запросу Генпрокуратуры передали казахстанским правоохранителям.

Сейчас мужчина водворен в следственный изолятор. Ему грозит пяти до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Отметим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 245, где прописано наказание за уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций.

Так, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;

группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее в Алматы шестерых человек приговорили к реальным срокам за уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, они нанесли государству ущерб на 686 млн тенге.

Добавим, что ранее из Дубая в Казахстан экстрадировали мужчину, обвиняемого в получении незаконного дохода в 400 млн тенге.

