Задержанные КНБ казахстанцы отпирались в суде

Жителей Жезказгана и Алматинской области осудили на 8 и 9 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрел Жезказганский городской суд.

Двое подсудимых обвинялись в приобретении, изготовлении, хранении и перевозке в целях сбыта в особо крупном размере наркотического средства "марихуана" (п.1,3 ч.3 ст.297 УК).

Одному из них также было предъявлено обвинение по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере без цели сбыта (ч.3 ст.296 УК).

По материалам суда, один подсудимый в октябре 2024 года, выехав из Жезказгана в Алматы, обратился ко второму подсудимому с предложением найти высушенную марихуану в особо крупном размере для последующей реализации на территории области Ұлытау.

"В соответствии с договоренностью тот передал высушенную марихуану в особо крупном размере первому подсудимому, который на своем автотранспорте перевозил с целью сбыта из Алматы в Жезказган наркотические средства и незаконно хранил их по месту своего жительства, расфасовав в полиэтиленовые пакеты и подготовив мелкими дозами к реализации на территории области Ұлытау", - установил суд.

В ходе обыска, проведенного сотрудниками КНБ в Жезказгане по месту жительства мужчины, была изъята марихуана в высушенном виде общим весом 14 кг 225 гр.

Кроме того, в ноябре 2024 года при проведении оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ДКНБ по области Ұлытау в автомобиле второго подсудимого, жителя Алматинской области, обнаружили и изъяли марихуану в высушенном виде, упакованную в полимерные пакеты, общим весом 138,66 гр.

"То есть обвиняемый незаконно приобрел и хранил наркотическое средство в крупном размере без цели сбыта", - отметили в суде.

На судебном следствии подсудимые по предъявленному обвинению вину не признали. Они утверждали, что изъятые у них свыше 14 кг вещества незаконно приобрели, хранили и перевозили для личного употребления, однако цели сбыта у них не было.

Вместе с тем второй подсудимый полностью признал вину в части незаконного приобретения и хранения у себя наркотического средства в крупном размере без цели сбыта.

При назначении наказания суд признал наличие малолетних детей у обвиняемых обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание.

Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание у первого подсудимого, суд не установил. В то же время в действиях второго подсудимого признали рецидив преступлений, что стало отягчающим обстоятельством.

Приговором суда первого подсудимого признали виновным по п.1,3 ч.3 ст.297 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Второго подсудимого признали виновным по двум уголовным статьям - п.1,3 ч.3 ст.297 и ч.3 ст.296 УК. Его лишили свободы на 9 лет.

Ранее в Алматинской области три больших мешка с высушенной марихуаной достали из багажника Toyota Camry оперативники. Был задержан 55-летний мужчина, его поместили в ИВС.

Также свыше 10 кг марихуаны изъяли на юге Казахстана. Это количество наркотика могло привести к вовлечению более 10 тысяч человек в потребление запрещенных веществ. Подозреваемого в хранении и транспортировке наркотиков из Алматы в область Жетісу 51-летнего мужчину заключили под стражу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.