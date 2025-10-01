Полиция и КНБ провели совместную спецоперацию в Алматинской области

В Алматинской области три больших мешка с высушенной марихуаной достали из багажника Toyota Camry оперативники. Задержан 55-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Алматинской области в ходе проведения ОПМ "Қарасора - 2025" полицейские совместно с сотрудниками КНБ пресекли незаконный оборот наркотических средств.

На 58-м километре автодороги Алматы - Бишкек сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области при содействии управления полиции Жамбылского района и батальона патрульной полиции остановили автомашину Toyota Camry.

При проверке транспортного средства в багажном отделении обнаружили три полимерных мешка, обернутых в черные полиэтиленовые пакеты. Внутри находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

"Согласно заключению экспертов, изъятое является наркотическим средством - высушенной марихуаной. Общий вес составил 58 кг 560 гр.", - отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. В отношении 55-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его водворили в изолятор временного содержания.

Ранее стало известно, что свыше 10 кг марихуаны изъяли на юге Казахстана. Это количество наркотика могло привести к вовлечению более 10 тысяч человек в потребление запрещенных веществ. Подозреваемого в хранении и транспортировке наркотиков из Алматы в область Жетісу 51-летнего мужчину заключили под стражу.

В Акмолинской области транспортные полицейские изъяли крупную партию наркотиков во дворе одного из домовладений - более 470 кустов марихуаны. Был задержан 52-летний местный житель.

В области Ұлытау полицейские нашли 15 кг марихуаны в автомобиле Mercedes на трассе Жезказган - Кызылорда. Стоимость наркотика составляет около 3 млн тенге.

