Глава МВД пообещал найти украденный полтора года назад телефон депутата

Депутат Самат Нуртаза в ходе правительственного часа в очередной раз пожаловался, что полиция не может найти его украденный телефон, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы сказали, что 1,5 млн камер и раскрывается 58% преступлений. Однако, почему никак не найдут украденные смартфоны? Ваши заместители говорят, что их разбирают и вывозят как запчасти в Кыргызстан, и мы поэтому их найти не можем. Но участковые чем заняты, если не знают даже свой район? Например, есть рынок "Артем" в Астане - не знают, кто вор, кто наркоман и так далее.

Я к чему это говорю? 1,5 года не могут найти мой телефон - в РОВД района Есиль лежит мое заявление. Но разговор не обо мне. Но у народа возникает вопрос. Если не могут найти простые телефоны, то что уже говорить о раскрытии какие-то тяжких преступлений?" - задался вопросом Самат Нуртаза.

Глава МВД Ержан Саденов предположил, что телефон не могут найти, так как он в свое время был ввезен в страну по "серым" схемам.

"Действительно, не можем найти ваш телефон. Пиратские телефоны так называемые. Поэтому советуем смотреть, где и у кого покупаете смартфоны. В целом, проблема есть. Говорите, камеры, участковые - да есть недостатки, но работа ведется. Критика звучит. Коллеги сидят - Игорь Лепеха, Санжар Адилов - они же могут раскрыть. Посмотрим. Будем смотреть в местах сбыта", - пообещал министр.

Ранее сообщалось, что в Астане задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в краже. По версии полиции, он пришел на собеседование и украл телефон администратора.

А в прошлом году карагандинка лишилась телефона после похода в кафе.

