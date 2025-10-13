"Флюорография" обошлась акмолинке в 9 млн тенге

Жительница Акмолинской области пострадала от нового способа обмана - ей предложили пройти флюорографию. В итоге женщина потеряла 9 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в августе этого года на телефон жительницы Степногорска 1950 года рождения позвонил неизвестный, представившийся сотрудником поликлиники.

Мужчина сообщил, что пенсионерке необходимо пройти флюорографическое обследование, и он может записать ее на определенный день. Поверив незнакомцу, акмолинка продиктовала ему код с номера 1414.

"В последующем к ней на телефон начали поступать звонки от других мошенников: звонившие представлялись оператором службы безопасности Электронного правительства, работниками Национального банка, финансовой полиции.

Аферисты настолько запутали и запугали женщину, что она собственноручно перечислила на счета третьих лиц все наличные средства, хранившиеся на депозитах", - рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

Сумма ущерба составила более 9 млн тенге. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными и ни в коем случае не говорить незнакомцам коды из SMS-сообщений, личные данные или банковские счета.

Ранее Министерство здравоохранения предупредило граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования. Злоумышленники звонят от имени медорганизаций и просят подтвердить запись, продиктовав код из SMS, чего на самом деле не требуют никакие государственные медицинские учреждения.

В Петропавловске полицейские спасли пенсионерку от мошенников. На видео женщина рассказала, каким образом ее хотели обмануть. Началось все со звонка "медсестры", которая предложила якобы сдать кровь на анализы, а для записи продиктовать код. Позже женщине поступили звонки от "представителя Электронного правительства" и даже от "сотрудника департамента полиции".

