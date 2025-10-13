"Ребенок в реанимации": астанчанка инсценировала трагедию ради денег
Опубликовано:
В Астане коллеги 31-летней женщины собрали деньги на "лечение" ее сына и оказались обманутыми. Женщину привлекли к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По информации МВД, женщина во время декретного отпуска сообщила своему руководителю о якобы произошедшей трагедии. По ее словам, ребенок выпал из окна и попал в реанимацию. Коллеги женщины не остались в стороне и решили помочь - собрали средства и перевели "на лечение".
"Обман вскрылся, когда один из сотрудников позвонил ее супругу. Мужчина опроверг информацию и сказал, что с ребенком все в порядке.
Полученные деньги женщина потратила на личные нужды, включая расходы на выезд на отдых в Турцию. Потерпевшие, осознав масштаб обмана, обратились в полицию", - сообщили в ведомстве.
Правоохранители оперативно провели проверку и привлекли женщину к уголовной ответственности по факту мошенничества.
Полиция напоминает: злоупотребление доверием и манипуляции чужим состраданием - преступление. Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность, проверять информацию и не поддаваться на эмоциональные провокации - даже если они исходят от знакомых.
Напомним, ранее в Жамбылской области суд лишил женщину свободы за неоднократное мошенничество в крупном размере - подсудимая оформляла кредиты на своих родственников и знакомых через мобильные приложения.
Также жительница Астаны обманула более 30 родителей, пообещав место в детском саду. Получив деньги от родителей, она скрывалась.
