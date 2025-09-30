Женщина обманула родственников на 22 млн тенге и лишилась свободы в Жамбылской области
В Жамбылской области суд лишил женщину свободы за неоднократное мошенничество в крупном размере. Однако отбывание наказания отсрочили на три года, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.
По информации Меркенского районного суда, в прошлом году подсудимая оформляла кредиты на своих родственников и знакомых через мобильные приложения. Для этого она обманом собирала личные данные и фотографии потерпевших.
Общий материальный ущерб, причиненный пяти потерпевшим, составил более 22 млн тенге. При этом часть денежных средств была возвращена в качестве "доли", но вся остальная часть была потрачена на личные нужды.
"Вина доказана показаниями сторон, протоколами очной ставки, банковскими подтверждениями о получении кредитов и выписками из банков.
Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Некоторые потерпевшие отказались от своих гражданских исков и заявили, что простили подсудимую", - рассказали в суде.
Санкция ч.3 ст.190 УК (неоднократное мошенничество в крупном размере) предусматривает штраф от 2-х до 3-кратного размера похищенного имущества либо ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей.
"Приговором суда М. признана виновной по п.п.1, 4 ч.3 ст.190 УК, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. С применением Закона "Об амнистии" размер наказания сокращен на 1/3 часть, таким образом, подсудимой окончательно назначено 3 года лишения свободы", - добавили в суде.
В связи с наличием двух малолетних детей, отбывание наказания отсрочено на 3 года.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично, с женщины взыскано 14,3 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу.
