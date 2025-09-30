Женщина обманула родственников на 22 млн тенге и лишилась свободы в Жамбылской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Женщина обманула родственников на 22 млн тенге и лишилась свободы в Жамбылской области

      Опубликовано:

      Деньги в руках у мужчины
      Деньги. Иллюстративное фото: Igor Bastrakov / Getty Images

      В Жамбылской области суд лишил женщину свободы за неоднократное мошенничество в крупном размере. Однако отбывание наказания отсрочили на три года, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

      По информации Меркенского районного суда, в прошлом году подсудимая оформляла кредиты на своих родственников и знакомых через мобильные приложения. Для этого она обманом собирала личные данные и фотографии потерпевших.

      Общий материальный ущерб, причиненный пяти потерпевшим, составил более 22 млн тенге. При этом часть денежных средств была возвращена в качестве "доли", но вся остальная часть была потрачена на личные нужды.

      "Вина доказана показаниями сторон, протоколами очной ставки, банковскими подтверждениями о получении кредитов и выписками из банков.

      Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Некоторые потерпевшие отказались от своих гражданских исков и заявили, что простили подсудимую", - рассказали в суде.

      Санкция ч.3 ст.190 УК (неоднократное мошенничество в крупном размере) предусматривает штраф от 2-х до 3-кратного размера похищенного имущества либо ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

      Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей.

      "Приговором суда М. признана виновной по п.п.1, 4 ч.3 ст.190 УК, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. С применением Закона "Об амнистии" размер наказания сокращен на 1/3 часть, таким образом, подсудимой окончательно назначено 3 года лишения свободы", - добавили в суде.

      В связи с наличием двух малолетних детей, отбывание наказания отсрочено на 3 года.

      Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично, с женщины взыскано 14,3 млн тенге.

      Приговор вступил в законную силу.

      Напомним, ранее Департаментом АФМ по Шымкенту была пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег.

      А в прошлом году житель Астаны лишился свободы на 6 лет, так как обманул своих знакомых и родственников жены на 57 млн тенге, пообещав машины из Кореи.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.