"Не понял команду": конфликт строителей перерос в драку в Астане

В Астане на одной из строительных площадок произошел конфликт, который перерос в драку. Полиция приняла меры к каждому из участников, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Как сообщили в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, о драке на строительном объекте стало известно, когда на канал "102" поступило сообщение.

"Как выяснилось, причиной инцидента стало то, что крановщик не понял команду стропальщика, из-за чего произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции все пятеро участников инцидента установлены и доставлены в полицию", - рассказали в ДП.

По данным полиции, в отношении данных лиц составлены протоколы по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и направлены в межрайонный специализированный суд по административным правонарушениям.

"По решению суда каждому назначен штраф в размере 20 МРП, основной зачинщик драки арестован на 15 суток", - добавили в полиции.

Департамент полиции Астаны призывает граждан соблюдать нормы общественного порядка и уважать окружающих. Также напоминает, что за любые противоправные действия предусмотрена ответственность.

Напомним, недавно в Мангистауской области драка школьниц попала на видео и вызвала широкий резонанс: участниц доставили в полицию, а родителей привлекли к ответственности за плохое воспитание.

Ранее в Сети распространялось видео, как две сотрудницы одной из столичных донерных устроили драку прямо на рабочем месте. С ними провели разъяснительную беседу.

