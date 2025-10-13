Казахстанке придется заплатить за сигареты более 400 тыс. тенге

Предпринимательницу оштрафовали почти на 413 тыс. тенге - в ее магазине нашли немаркированные сигареты, предназначенные для продажи, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 283 КоАП РК рассмотрел Енбекшиказахский районный суд.

Согласно материалам дела, гражданка, осуществляя предпринимательскую деятельность в магазине, расположенном в селе Рахат Енбекшиказахского района, в сентябре 2025 года приобрела у неустановленного лица табачные изделия в количестве 382 пачки без средств идентификации с целью последующего хранения и реализации.

В ходе тематической проверки, проведенной сотрудниками Управления государственных доходов по Енбекшиказахскому району, было установлено отсутствие идентификационных (маркировочных) средств на табачной продукции.

"В соответствии с Налоговым кодексом РК запрещается оборот подакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, в том числе хранение, реализация и транспортировка продукции без таких средств, а также с марками, не соответствующими установленному образцу или не поддающимися идентификации", - пояснили в суде.

В ходе судебного заседания предпринимательница признала свою вину и подтвердила установленные по делу обстоятельства.

Суд, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, признание вины и наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка, посчитал указанные обстоятельства смягчающими.

В связи с этим сумму штрафа снизили на 30%. Постановлением суда казахстанка должна выплатить административный штраф в размере 412 860 тенге. Табачные изделия подлежат конфискации и уничтожению.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее в области Абай прошло масштабное мероприятие по уничтожению 4,5 млн единиц табачной продукции общей стоимостью свыше 1,5 млрд тенге. Процесс проходил с участием специально созданной комиссии, в состав которой вошли не только представители правоохранительных органов, но также общественные деятели, экологи, лидеры мнений и независимые наблюдатели.

В Жамбылской области предпринимательнице назначили крупный штраф за реализацию сигарет контрабандного ввоза без лицензии на продажу. Сотрудники налоговых органов обнаружили в ее магазине 133 пачки таких сигарет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.