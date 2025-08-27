"1,5 млрд тенге" раздавили трактором на востоке Казахстана (видео)

В области Абай прошло масштабное мероприятие по уничтожению 4,5 млн единиц табачной продукции общей стоимостью свыше 1,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, процесс уничтожения проходил с участием специально созданной комиссии, в состав которой вошли не только представители правоохранительных органов, но также общественные деятели, экологи, лидеры мнений и независимые наблюдатели.

Судя по кадрам, 4,5 млн единиц табачной продукции на 1,5 млрд тенге раздавили трактором.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению нелегального сбыта табачной продукции.

С начала года:

выявили 39 фактов незаконного оборота табачной продукции;

изъяли более 3,4 млн пачек сигарет;

ликвидировали 2 подпольных цеха по их производству;

в суд направили уголовные дела в отношении 9 лиц.

Вся изъятая контрафактная продукция в соответствии с решением суда подлежит уничтожению.

"Если вам известно, где осуществляется незаконная реализация табачной продукции - не оставайтесь равнодушными. Позвоните на номер 1458. Анонимность гарантируется", - обратились к казахстанцам в АФМ.

Ранее в Жамбылской области предпринимательнице назначили крупный штраф за реализацию сигарет контрабандного ввоза, без лицензии на продажу. Сотрудники налоговых органов обнаружили в ее магазине 133 пачки таких сигарет.

В Алматы сотрудники АФМ пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, продавала вейпы и жидкости для них, в том числе подросткам. Изъяли более 150 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге.

