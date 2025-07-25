400 тыс. тенге заплатит за сигареты казахстанка

В Жамбылской области предпринимательнице назначили крупный штраф за реализацию сигарет контрабандного ввоза, без лицензии на продажу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об обороте подакцизных товаров, подлежащих маркировке (ч.2 ст.283 КоАП), рассмотрел Жуалынский районный суд.

По материалам дела, при проверке магазина предпринимательницы сотрудники налоговых органов обнаружили 133 пачки табачной продукции.

"Указанную безакцизную табачную продукцию она хранила и продавала без соответствующих сопроводительных документов, не имея лицензии на продажу", - установил суд.

: а судебном заседании женщина полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и просила суд не наказывать ее строго.

Постановлением суда предпринимательницу признали виновной по ч.2 ст.283 КоАП.

Учитывая ее семейное и материальное положение, суд сократил размер штрафа на 30%. В итоге размер административного штрафа составил более 412 тыс. тенге. Также в доход государства конфисковали табачную продукцию.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.283 КоАП РК оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, совершенный в виде хранения, реализации и (или) транспортировки подакцизной продукции без средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок, а равно с марками и средствами идентификации неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации, влечет штраф на субъектов малого предпринимательства - в размере 150 МРП (589 800 тенге), с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения, а также с лишением лицензии.

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