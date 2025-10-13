Павлодарец в халате привязался веревкой к машине и катался на сноуборде

Сноубордист в халате катался по Павлодару, держась за веревку, привязанную к авто. Водителя машины и любителя экстрима наказали за опасную забаву, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции Павлодарской области ежедневно при мониторинге социальных сетей выявляют противоправные действия, в том числе нарушения правил дорожного движения.

К примеру, в Павлодаре мужчина, держась за веревку, привязанную к автомашине, катался на сноуборде по проезжей части. За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных ПДД, в отношении водителя составили материал.

"Также к ответственности привлечен и "любитель острых ощущений" за нарушение правил движения пешеходами", - отметили в ДП Павлодарской области.

Полицейские напоминает, что игнорирование правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям.

Напомним, на выходных Павлодар засыпало снегом. Непогода вызвала коллапс в регионе. В связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков в виде мокрого снега и образования гололедицы закрывалось движение на автодорогах области. В акимате города сообщили, что коммунальные службы работали в усиленном режиме.

Ранее в Алматы двое лихачей-самокатчиков поздним вечером устроили гонки по проспекту Аль-Фараби, при этом они на полной скорости маневрировали между машинами. Нарушителей нашли и наказали. Один из них оказался несовершеннолетним.

