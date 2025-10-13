Таксиста из Астаны на Toyota Alphard остановили за перевозку пассажиров без разрешения
В Костанайской области полицейские за два дня рейдов выявили 317 нарушений среди водителей, в том числе остановили 20 нелегальных перевозчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе всего за два дня операции "Перевозчик" полицейские зафиксировали 317 нарушений среди водителей, занимающихся пассажирскими перевозками.
"Главная цель рейдов - не наказание, а предотвращение опасных ситуаций на дорогах", - отметили в ДП Костанайской области.
Среди нарушений - 44 случая навязчивого приставания к пассажирам, 7 - пьяных за рулем, 8 - выездов на встречную полосу. 25 авто отправили на штрафстоянку, часть из них - с иностранными номерами. Госномеров лишились шестеро водителей.
Особое внимание уделили нелегальным перевозчикам. Выявили 20 таких случаев, при этом двое водителей управляли автомобилями с правым рулем.
Так, на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган водитель Toyota Alphard, житель Астаны, вез шестерых пассажиров без соответствующего разрешения.
"Мы видим тревожную картину: люди выходят на маршрут без разрешений, нарушают правила и подвергают опасности жизни других. Наша задача - сделать пассажирские перевозки безопасными", - прокомментировала старший инспектор УМПС ДП Костанайской области Олеся Бабич.
Полиция призвала жителей региона пользоваться только услугами официальных перевозчиков.
Ранее в Акмолинской области суд ограничился устным замечанием 19-летнему студенту, который нелегально работал таксистом в Кокшетау, чтобы помочь своей семье материально. Узнав об освобождении от административной ответственности, парень не смог сдержать слез.
Жителя Актау наказали за перевозку пассажиров без регистрации, но из-за его семейного положения штраф сократили на 30 процентов. В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину и согласился с протоколом.
В Акмолинской области остановили нелегальное такси, пассажиры которого заплатили по 6 тыс. тенге за поездку из столицы в Петропавловск. В отношении водителя составили административный протокол.
