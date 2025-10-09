"Хотел помочь маме": 19-летний казахстанец не сдержал слез в суде и избежал наказания

Суд ограничился устным замечанием 19-летнему студенту, который нелегально работал таксистом в Кокшетау, чтобы помочь своей семье материально, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о занятии предпринимательской деятельностью без регистрации, разрешения и без направления уведомления о начале деятельности (ч.1 ст.463 КоАП) рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Кокшетау.

Суд установил, что молодой человек осуществлял деятельность перевозчика (такси) без регистрации как индивидуальный предприниматель и без направления уведомления в местный исполнительный орган о начале деятельности. Сотрудник полиции в отношении него составил протокол об административном правонарушении.

Санкция ч.1 ст.463 КоАП предусматривает штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге) с конфискацией или без таковой предмета совершения правонарушения - автомашины.

Парень рассказал в суде, что учится в колледже на преподавателя физической культуры, и не думал, что нужно разрешение для работы таксистом.

"Работал я, потому что хотел заплатить за учебу. Я учусь платно, я оплачиваю учебу, я не получаю стипендию. Вот в этом году я должен оплатить, как написано в договоре, 233 тысячи тенге. Хотел оплатить сам, потому что у мамы зарплата в три раза меньше, чем должен я заплатить за учебу. 85 тысяч зарплата у мамы. Мама меня воспитывает одна, уже даже не знаю, сколько лет, наверное, с 7 лет", - поделился молодой человек в суде.

Судья спросила у студента и про автомобиль, который могли бы конфисковать по этой административной статье.

"В основном машиной управляю я, иногда дедушка ездит в деревню. Семейная машина. Маму с работы забрать, бабу с дедом в деревню отвезти. Семейная машина нужна очень сильно", - ответил парень.

"При назначении взыскания суд учел молодой возраст нарушителя (19 лет), его материальное положение - студент, обучается на платной основе, занимался частным извозом, чтобы оплатить учебу и поддержать семью материально, воспитывается в неполной семье, автомашина необходима для нужд семьи", - отметили в суде.

С учетом изложенного суд применил освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения по ст.64-1 КоАП.

Постановлением суда производство по делу прекратили. Суд ограничился устным замечанием. Молодой человек не смог сдержать слез, когда услышал об этом.

"В суде вы пояснили, что занимались частным извозом для того, чтобы поддержать семью материально. Кроме того, прилагаете усилия для того, чтобы оказать помощь материально маме, которая воспитывает вас в одиночку. Вы освобождены от административной ответственности", - сказала судья.

Ранее жителя Актау наказали за перевозку пассажиров без регистрации, но из-за его семейного положения штраф сократили на 30 процентов. В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину и согласился с протоколом.

В Акмолинской области задержали нелегального таксиста, заработавшего 90 тысяч тенге за один рейс. Мужчина вез 6 пассажиров из Туркестанской области на минивэне Toyota Alphard. Автомобиль следовал в направлении Астаны. У водителя не имелось никаких разрешительных документов для осуществления предпринимательской деятельности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.