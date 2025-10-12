Журналистку задержали по подозрению в вымогательстве в Атырауской области
Опубликовано:
В Атырауской области полицейские задержали журналистку, которую подозревают в вымогательстве денег у руководителя частного предприятия. Ведется следствие.
Как сообщает Kazinform, ссылаясь на информацию от Департамента полиции Атырауской области, 36-летняя сотрудница СМИ вымогала деньги у руководителя компании за нераспространение видеоматериала, связанного с деятельностью компании.
Следствие сообщает, что она уже получила часть суммы, то есть 4 млн тенге, от посредника. При передаче денег в одном из отелей города ее и задержали.
Сейчас ведется расследование по части 2 статьи 194 УК РК.
Между тем местное издание "Ак Жайык", ссылаясь на собственные источники, пишет, что подозреваемая находилась в декретном отпуске, но продолжала поддерживать связи с коллегами из местных СМИ.
По некоторым данным, она угрожала разместить видеоматериал о якобы размещенных возле Кульсары нефтяных отходах. При этом, как пишет издание, это видео уже давно распространяется в соцсетях.
Напомним, ранее в Туркестанской области двум блогерам вынесли приговор. Их обвинили в групповом и неоднократном вымогательстве. Жертвами были руководитель отделения скорой помощи и два школьных директора. Инициатор получил 4 года лишения свободы, его сообщник - 3 года и 6 месяцев.
Также в Туркестанской области по подозрению в вымогательстве был задержан еще один блогер. По данным следствия, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 млн тенге. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2296284-zhurnalistku-zaderzhali-po-podozreniyu-v-vymogatelstve-v-atyrauskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах