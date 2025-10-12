Журналистку задержали по подозрению в вымогательстве в Атырауской области

В Атырауской области полицейские задержали журналистку, которую подозревают в вымогательстве денег у руководителя частного предприятия. Ведется следствие.

Как сообщает Kazinform, ссылаясь на информацию от Департамента полиции Атырауской области, 36-летняя сотрудница СМИ вымогала деньги у руководителя компании за нераспространение видеоматериала, связанного с деятельностью компании.

Следствие сообщает, что она уже получила часть суммы, то есть 4 млн тенге, от посредника. При передаче денег в одном из отелей города ее и задержали.

Сейчас ведется расследование по части 2 статьи 194 УК РК.

Между тем местное издание "Ак Жайык", ссылаясь на собственные источники, пишет, что подозреваемая находилась в декретном отпуске, но продолжала поддерживать связи с коллегами из местных СМИ.

По некоторым данным, она угрожала разместить видеоматериал о якобы размещенных возле Кульсары нефтяных отходах. При этом, как пишет издание, это видео уже давно распространяется в соцсетях.

Напомним, ранее в Туркестанской области двум блогерам вынесли приговор. Их обвинили в групповом и неоднократном вымогательстве. Жертвами были руководитель отделения скорой помощи и два школьных директора. Инициатор получил 4 года лишения свободы, его сообщник - 3 года и 6 месяцев.

Также в Туркестанской области по подозрению в вымогательстве был задержан еще один блогер. По данным следствия, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 млн тенге. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

