Искреннее раскаяние не спасло: отца двоих детей осудили за долг в 5 млн тенге в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор отцу двоих детей, который несколько лет не платил алименты и задолжал больше 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Уголовное дело в отношении отца, уклонявшегося от уплаты алиментов, рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкента.

По данным суда, в отношении подсудимого в 2014 году судебным приказом были взысканы алименты на содержание двух несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия - в размере 1/3 части заработка или иного дохода ежемесячно.

"На основании указанного судебного приказа в 2014 году частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство. В связи с неисполнением судебного акта в 2020 году постановлением специализированного межрайонного административного суда по делам об административных правонарушениях города Шымкента С. был подвергнут к административному аресту на двое суток, а в 2023 году - привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 669 КоАП с наложением штрафа.

Согласно постановлению частного судебного исполнителя, общая задолженность С. по алиментам составила более 5 млн тенге. Несмотря на неоднократные уведомления о необходимости погашения задолженности, С. не исполнял обязанность по уплате алиментов", - пояснили в суде.

Суд, при назначении наказания, учел смягчающие обстоятельства, в виде признания вины и искреннего раскаяния.

Мужчина был признан виновным по ст.139 УК (неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги), и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее житель Актау пытался оспорить задолженность по алиментам, начисленную за период до возбуждения исполнительного производства.

А в Жамбылской области мужчина регулярно оплачивал алименты, но все равно оказался в суде по обвинению в неисполнении судебного приказа. Производство по делу в итоге прекратили - суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует состав административного правонарушения.

