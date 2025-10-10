Женщина скончалась после родов в Шымкенте: возбуждено уголовное дело

В Шымкенте после родов скончалась 28-летняя женщина. В городском департаменте полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, передает МИА "Казинформ".

Ссылаясь на данные полиции, издание сообщает, что сейчас по факту гибели роженицы проводятся комплексные следственные мероприятия. После того, как расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия, завершится, по делу будет принято процессуальное решение.

"По данному факту департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля проводится проверка. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК", - цитирует издание информацию пресс-службы Департамента полиции Шымкента.

Сообщается, что погибшая 20 августа родила мальчика. Состояние матери после родов было нормальным, но вскоре она умерла. Родственники обвиняют врачей в отсутствии медицинского наблюдения.

Напомним, ранее в Жамбылской области медиков и должностных лиц наказали после смерти роженицы и ее ребенка в шуской больнице.

Также в области Абай выясняют причины смерти 34-летней роженицы, которая умерла при родах в районной больнице. Ее родные винят в смерти медиков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.