Казахстанца осудили после того, как на счет его родственника из Грузии поступили 76 млн тенге

В Актау мужчину признали виновным в организации с участием родственника незаконного игорного бизнеса, принесшего доход более 76 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, приговор обвиняемому в организации незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере (п.2 ч.3 ст.307 УК) вынесли в Актауском городском суде.

Суд установил, что подсудимый с 21 июня 2024 года по 13 марта 2025 года организовал онлайн-казино и предоставлял доступ к азартным играм. По материалам дела, для этого он привлек в качестве дроппера своего родственника - гражданина Грузии. Его банковская карта использовалась для транзита похищенных денежных средств.

"Подсудимый приобрел игровые платформы, мобильные телефоны, рассылал рекламу, фото- и видеоинформацию потенциальным клиентам-игрокам с целью вовлечения их в азартные игры, предлагая различные акции и бонусы, подразумевающие получение легкого выигрыша", - отметили в суде.

При этом игроки, заинтересованные в участии онлайн-играх, связывались с обвиняемым, который вел переписку с ними через мессенджеры, передавал реквизиты для пополнения баланса и участия в играх.

За указанный период от незаконной деятельности онлайн-казино на расчетный счет дроппера поступило более 76 млн тенге. Следствие установило взаимосвязь банковских переводов между обвиняемым и его родственником из другой страны.

Вина подсудимого подтверждалась протоколами осмотра квартиры и мобильных телефонов, скриншотами с телефонов свидетелей, заключением специалиста и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подсудимый признал вину частично, выразил искреннее раскаяние в содеянном и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у мужчины на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установили.

Подсудимого признали виновным в предъявленном обвинении. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что реклама онлайн-казино может стать уголовно наказуемой в Казахстане. О возможности ужесточения ответственности блогеров за такую деятельность высказался заместитель председателя АФМ. Пока за рекламу онлайн-казино предусмотрена только административная ответственность.

Напомним, в августе этого года Агентство по финансовому мониторингу заподозрило сразу 34 блогеров и музыкантов в рекламе азартных игр и даже назвало их имена. В ведомстве заявили также, что многие из них являются не случайными нарушителями, а "систематически пренебрегают законом", демонстрируя "полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи".

