17 лошадей с пулевыми отверстиями: фермера подозревают в расстреле табуна в Карагандинской области
Опубликовано:
17 лошадей с пулевыми отверстиями обнаружили прямо в поле - фермера обвинили в том, что он расстрелял табун. 14 из лошадей погибли, передает Telegram-канал газеты "Вечерняя Караганда".
Сообщается, что лошади зашли на поле фермера в Нуринском районе Карагандинской области.
По словам очевидца, местный фермер гонял лошадей по степи на машине и на ходу расстреливал их, а после скрылся.
В ДП региона сообщили, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.
"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и доставлен в отдел полиции 53-летний житель Нуринского района.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили региональному изданию в ведомстве.
Недавно в области Абай мужчина привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными - он выбросил щенят в общественном месте.
До этого щенка сожгли прямо в будке в Восточно-Казахстанской области. Жуткие кадры опубликовали зоозащитники, а полиция начала расследование.
