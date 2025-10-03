Мужчина выбросил щенят в пакете на улице в Семее

В области Абай мужчина привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными - он выбросил щенят в общественном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в полиции, в Семее сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили факт жестокого обращения с животными.

"Установлено, что 51-летний мужчина в общественном месте оставил в пакете щенят и уехал, оставив их без присмотра. Его действия вызвали справедливое возмущение среди пользователей сети", - сообщили в ведомстве.

По данному факту полицейские установили личность нарушителя.

В отношении него составлен административный протокол за жестокое обращение с животными.

Весной щенка сожгли прямо в будке в Восточно-Казахстанской области. Жуткие кадры опубликовали зоозащитники, а полиция начала расследование.

А в прошлом году произошел похожий случай - в Сети появилось видео жестокого убийства собаки, где ее облили бензином и подожгли. На резонансное видео отреагировали в Департаменте полиции Атырауской области. Сообщалось, что по данному факту установлены и задержаны подозреваемые 2003-го и 2007 года рождения.

