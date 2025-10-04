jitsu gif
      Анализ ДНК помог раскрыть жестокое убийство казахстанки 23-летней давности

      Опубликовано:

      Задержанный
      Задержанный. Кадр из видео: polisia.kz

      В Акмолинской области внализ ДНК помог раскрыть убийство 23-летней давности. По подозрению в жестокой расправе над жительницей Акколя задержан 60-летний подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками подразделения криминальной полиции Акмолинской области в результате многолетней и кропотливой работы раскрыто жестокое преступление, совершенное 4 октября 2002 года.

      23 года назад случайной жертвой преступника стала жительница города Акколь 1973 года рождения.

      "Познакомившись на улице с незнакомым мужчиной, домой женщина так и не вернулась. На следующий день ее тело с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено в общественном туалете недалеко от местного стадиона", - рассказали в МВД.

      В ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства инцидента, а также собрали биологический материал потенциального подозреваемого.

      Однако, несмотря на все усилия, личность установить не удалось, и преступление долгое время оставалось нераскрытым.

      На протяжении 23 лет оперативники продолжали изучать уголовное дело и изъятые в то время улики.

      Благодаря современным возможностям проведения различных исследований, с применением молекулярно-генетической экспертизы были выявлены генетические характеристики, по которым установлена ДНК подозреваемого.

      2 октября 2025 года сотрудниками управления криминальной полиции при координации Департамента криминальной полиции МВД РК и прокуратуры Акмолинской области по подозрению в совершении жестокого убийства жительницы Акколя задержан 60-летний подозреваемый.

      На период расследования он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

      Напомним, весной этого года подозреваемого в убийстве 25-летней давности этапировали в Казахстан. Преступление было совершено в 1999 году в Шымкенте, где было обнаружено тело пенсионерки. Позднее выяснилось, что подозреваемый отбывает срок за тяжкое преступление в другой стране.

      В Восточном Казахстане также задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло более 20 лет назад. В январе 2004 года в одном из домов Усть-Каменогорска было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Расследование усложнилось уничтожением улик при поджоге.

