Пассажир ударил школьницу в автобусе в Петропавловске

В Сети появилось видео из Петропавловска. Сообщается, что пьяный пассажир ударил в автобусе 12-летнюю школьницу. Инцидент прокомментировали в ДП СКО, передает NUR.KZ.

По информации в Сети, инцидент произошел в маршрутном автобусе №2 в Петропавловске. В салоне ехали двое изрядно выпивших мужчин. Вели себя вызывающе, нецензурно выражались и доставляли беспокойство другим пассажирам.

"Возле выхода сидели две девочки - одноклассницы, одна из которых сделала замечание. После небольшой словесной перепалки пьяные мужчины начали выходить из автобуса. В этот момент один из них наотмашь ударил рукой по лицу школьницу", - отмечается в посте.

Водитель быстро закрыл двери, поэтому мужчины не смогли выйти. На место вызвали полицию.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП СКО, полицией незамедлительно приняты меры по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городском автобусе.

"Подозреваемый в нанесении удара оперативно установлен, задержан и доставлен в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

Подобные поступки в отношении детей расцениваются как грубое нарушение закона и влекут самую строгую ответственность. Ситуация находится под полным контролем полиции", - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Алматы пассажир снял на видео конфликт, который произошел у него с водителем автобуса из-за телефона. В полиции отметили, что по данному факту проводится проверка. Личности участников были установлены. Действиям водителя пообещали дать правовую оценку с учетом требований законодательства.

Также в Сети опубликовали видео с информацией о том, что в Алматы неизвестный мужчина напал на водителя автобуса №120. Им оказался водитель легкового авто. Его привлекли к административной ответственности за создание препятствия движению транспорта и создание аварийной ситуации, а также за мелкое хулиганство.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.