"Не сказал ей": казахстанец поехал на свидание к девушке и лишился свободы

Житель области Абай ради свидания с девушкой поехал в другой город, после чего лишился свободы, так как он находился на пробационном контроле, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, 31-летний житель области Абай в прошлом был осужден за кражу сотовых телефонов и смарт-часов. Тогда ему было назначено наказание в виде 3 лет 5 месяцев ограничения свободы с привлечением к 100 часам принудительных работ ежегодно на весь срок отбывания наказания.

Отмечается, что осужденный состоял на учете в службе пробации, но якобы систематически нарушал возложенные на него обязанности.

"Так, мужчина распивал спиртные напитки в общественном месте, без разрешения покидал место жительства. Более того, изъявив желание встретиться с подругой, осужденный снял электронный браслет, оставил его в неизвестном месте и уехал в другой город для свидания", - рассказали в полиции.

В итоге суд заменил ограничение на реальное лишение свободы сроком на 1 год и 1 месяц.

"Находясь на учете службы пробации, я не ценил свободу и, несмотря на предупреждения сотрудников, продолжал встречаться с друзьями и распивать с ними алкоголь. Позже познакомился с девушкой, но не сказал ей, что состою на учете. Она предложила встретиться, и я снял браслет, поехав к ней на свидание. Сейчас понимаю, что если бы не мое легкомыслие, то не лишился бы свободы", - признался сам осужденный.

Сегодня мы писали, что осужденный с пожизненным лишением водительских прав и электронным браслетом сбежал из дома, оставив жену одну с четырьмя детьми в ВКО.

Также стало известно, что в ВКО осужденный снял электронный браслет ради ночных походов в гости, но перехитрить систему не смог - правду рассказала его супруга. За дерзкое нарушение порядка отбывания наказания мужчину направили в места лишения свободы. Кроме того, при снятии электронного браслета выяснилось, что он был поврежден.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.