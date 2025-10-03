jitsu gif
      Александра Ермолаева
      "Не вернусь, даже не пытайтесь": житель ВКО бросил жену с 4 детьми и сбежал из дома

      Опубликовано:

      Мужчина гуляет в парке
      Мужчина в парке. Иллюстративное фото: hoozone / Getty Images

      Осужденный с пожизненным лишением водительских прав и электронным браслетом сбежал из дома, оставив жену одну с четырьмя детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина, состоящий на учете в службе пробации №2 района Алтай и осужденный за нарушение, пустился в бега, оставив свою жену и четверых несовершеннолетних детей. Инцидент произошел после семейного скандала.

      Подучетному оставалось отбыть всего восемь месяцев из общего срока наказания в два года. Мужчина пропал днем. При этом на его ноге был установлен электронный браслет.

      Сотрудники службы пробации района Алтай №2 сначала отслеживали все его перемещения и местонахождение. Однако ситуация изменилась, когда браслет разрядился. После этого отследить дальнейшее передвижение мужчины стало невозможно.

      "Сотрудники пробации незамедлительно попытались выйти на связь с осужденным, используя телефонные звонки и WhatsApp, но ответа не последовало, хотя телефон был включен. Спустя несколько дней сбежавший подучетный сам вышел на связь через WhatsApp и сообщил, что завтра вернется домой", - рассказала представитель пресс-службы ДУИС по ВКО Айгерим Нургазина.

      Однако на следующий день, когда сотрудники службы пробации вновь связались с ним для уточнения его местонахождения, был получен ответ: "Я в тюрьму не вернусь, даже не пытайтесь".

      "Сотрудники службы пробации отметили, что в случае, если осужденный не явится добровольно в установленный срок, будут начаты первоначальные розыскные мероприятия. С момента их начала срок пробационного контроля приостанавливается", - резюмировала Айгерим Нургазина.

      Теперь мужчине, вероятно, грозит не только возобновление неотбытой части срока, но и более серьезные последствия из-за самовольного уклонения от пробационного надзора. Материалы собрали и направили в суд для принятия решения.

      Ранее стало известно, что в ВКО осужденный снял электронный браслет ради ночных походов в гости, но перехитрить систему не смог - правду рассказала его супруга. За дерзкое нарушение порядка отбывания наказания мужчину направили в места лишения свободы. Кроме того, при снятии электронного браслета выяснилось, что он был поврежден.

      В Петропавловске сотрудники службы пробации пресекли попытку побега осужденного, состоящего на учете и приговоренного к ограничению свободы. Оказалось, что мужчина решил отправиться с друзьями в другой город. До этого осужденный уже неоднократно покидал место жительства в неположенное время.

