    Происшествия
      Жена казахстанца не стала скрывать правду, после чего он оказался в колонии

      Опубликовано:

      Мужчина в тюрьме
      Мужчина в тюрьме. Иллюстративное фото: Suriyapong Thongsawang / Getty Images

      В ВКО осужденный снял электронный браслет ради ночных походов в гости, но перехитрить систему не смог - правду рассказала его супруга. Мужчину лишили свободы, передает ДУИС по региону.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в Восточно-Казахстанской области Шемонаихинском районе зафиксировали случай нарушения режима со стороны подучетного, находившегося на учете службы пробации и носившего электронный браслет.

      "Подучетный, которому было назначено электронное средство слежения, решил, что сможет перехитрить систему. План нарушителя рухнул после простого звонка и встречной проверки", - отметили в ведомстве.

      Сотрудник службы пробации по монитору слежения убедился, что осужденный находится по месту жительства. Однако, прибыв на место, инспектор обнаружил, что браслет на месте, но самого подучетного дома не было.

      "Супруга нарушителя во время беседы не стала скрывать правду. Она призналась, что муж самостоятельно снимал браслет, и они вместе ночью ходили в гости, а также он отлучался с друзьями", - уточнили в ведомстве.

      За дерзкое нарушение порядка отбывания наказания осужденного направили в места лишения свободы.

      Кроме того, при снятии электронного браслета выяснилось, что он был поврежден. В связи с этим в отношении нарушителя направили материал в суд о возмещении ущерба за порчу государственного имущества.

      Ранее в Петропавловске сотрудники службы пробации пресекли попытку побега осужденного, состоящего на учете и приговоренного к ограничению свободы. Оказалось, что мужчина решил отправиться с друзьями в другой город. До этого осужденный уже неоднократно покидал место жительства в неположенное время.

      В Костанае условно осужденный поплатился за поход в ночное заведение. Суд воспринял такое поведение как пренебрежение предоставленным шансом на исправление. Условное наказание заменили на реальное лишение свободы сроком на 3 года.

