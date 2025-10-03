"Вышел с оружием в руках": мужчину арестовали после конфликта на дороге в Алматы
В Сети появилось видео конфликта на дороге в Алматы с участием мужчины с предметом, похожим на пистолет. Полицейские нашли фигуранта и выяснили, что было у него в руках, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале EGOV.PRESS появилось видео конфликта на дороге в Алматы - очевидцы засняли, что в руке у одного из мужчин предмет, похожий на пистолет.
"В Алматы стало очень опасно. На Кульджинском тракте произошел конфликт между двумя мужчинами. После этого водитель внедорожника спокойно вышел с оружием в руках и пытался что-то объяснить своему оппоненту", - написали авторы поста.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, инициатор дорожного конфликта арестован.
"В социальных сетях распространилось видео дорожного конфликта между двумя мужчинами, где один из участников держал в руках предмет, похожий на пистолет.
Проверкой, проведенной сотрудниками отдела полиции при УП Турксибского района, установлено, что в руках нарушителя находилась зажигалка в форме пистолета. Мужчина был немедленно задержан. Его действия квалифицированы как мелкое хулиганство", - сообщили в полиции.
Решением специализированного административного суда города Алматы правонарушитель привлечен к ответственности и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.
Напомним, ранее в Алматы супружеская пара сняла на видео дорожный конфликт и обратилась в полицию. Нарушителей оперативно задержали и арестовали.
До этого в Сети опубликовали видео конфликта на дороге, который произошел между водителями в Астане. На кадрах видно мужчину, который наносит удары ногой, открыв дверь автомобиля со стороны водителя. Полиция столицы начала проверку после публикации видео.
А весной этого года в Сети появилось видео, на кадрах которого мужчина в упор стреляет по отъезжающему автомобилю. В полиции Алматы сообщили о задержании подозреваемых.
