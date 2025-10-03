"Вы меня достали": казахстанку, которая хотела отправить 3,3 млн тенге, еле остановили

В Костанае пенсионерку уберегли от потери сбережений. Мошенники заставили ее снять 3,8 млн тенге, но после отправки первых 500 тыс. тенге вмешался продавец, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 71-летняя жительница Костаная едва не отдала мошенникам все свои сбережения. Ее убедили, что она замешана в деле о терроризме, и заставили снять деньги с депозита. Все началось с сообщения в WhatsApp.

"Некий "юрист" представился сотрудником ее организации и сообщил, что на женщину оформили виртуальную карту с 3 млн тенге. Деньги якобы ушли человеку, находящемуся в розыске, и теперь она сама под подозрением. Женщину запугали и убедили, что ее счета нужно срочно "спасти", - рассказали в Департаменте полиции Костанайской области.

Пенсионерка пошла в банк, сняла 3,8 млн тенге и отправила фото чеков звонившему. После этого ей дали инструкции перевести деньги на "безопасные" счета.

В одном из ТРЦ города она начала переводить деньги через терминал. Успела отправить 500 тысяч, пока ее не заметил сотрудник магазина.

Он увидел, что пожилая женщина пополняет счета и одновременно говорит с кем-то по телефону, попытался вмешаться, но та только отмахивалась и просила не мешать. К счастью, работник не остался равнодушным - он сообщил о происходящем в полицию.

Сотрудники по противодействию киберпреступности оперативно прибыли на место и перехватили пенсионерку в такси - мошенники уже пытались увезти ее в другое место. Женщина все еще находилась под влиянием звонящего, не верила полицейским и продолжала выполнять команды аферистов.

"Меня сейчас хотят забрать в отделение. Вообще зачем вы меня втянули в эту историю? Куда я уйду? Потому что в магазине заметили, все боятся мошенников. Я же правду им не могу сказать. Что я должна делать? Вы меня вообще уже достали", - продолжала говорить с мошенниками по телефону пенсионерка.

"Задайте вопрос, почему вас не отпускают, причину", - наставлял злоумышленник по телефону. Женщина долго не соглашалась передать телефон полицейским. Один из них сообщил, что остановили пенсионерку "до выяснения обстоятельств" и установления личности.

Прохожие тоже подключились - пытались уговорить ее прервать разговор. Женщина, по словам очевидцев, вела себя так, будто была под гипнозом. Лишь спустя полчаса ее удалось убедить, что она стала жертвой обмана.

"Они говорили так уверенно, что я даже не проверила, есть ли такой юрист в нашей организации", - рассказала она позже.

Благодаря неравнодушию очевидцев и действиям полиции удалось спасти 3,3 млн тенге. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет причастных.

