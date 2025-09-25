27-летней семейчанке помогли отличить правду от лжи

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      27-летней семейчанке помогли отличить правду от лжи

      Опубликовано:

      Изображение
      Звонивший. Кадр из видео: t.me/dp_abai

      В Семеe мошенники пытались обманом выманить у девушки деньги, представляясь курьером, банкиром и даже полицейским. Спас ее настоящий страж порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 27-летняя жительница Семея находилась в одном из торговых центров, когда ей поступило сообщение в мессенджере WhatsApp от неизвестного номера.

      Отправитель представился сотрудником службы доставки и сообщил, что на ее имя пришла посылка, которая вскоре будет доставлена по адресу. Однако девушка не делала никаких заказов, поэтому усомнилась в правдивости информации и прекратила звонок.

      Спустя короткое время ей снова позвонили - теперь уже якобы от имени сотрудника банка. Мужчина заявил, что предыдущий собеседник был мошенником, и теперь ее банковскому счету угрожает опасность. Он потребовал назвать специальный код, чтобы "устранить проблему".

      Хотя девушка все еще сомневалась, третьим стал звонок по видеосвязи от человека, представившегося полицейским.

      "Он сообщил, что в данный момент проводится операция по поимке мошенников, и для обеспечения безопасности ее банковских средств необходимо следовать определенным инструкциям. Девушка растерялась и не могла отличить правду от лжи", - рассказали в ДП области Абай.

      Именно в этот момент настоящий сотрудник полиции, находившийся в том же торговом центре, заметил, что девушка разговаривает с подозрительным собеседником. Он немедленно вмешался, подошел к ней и попросил прекратить разговор.

      "Объяснив ситуацию, он уберег девушку от возможного мошенничества. Благодаря оперативным и профессиональным действиям настоящего сотрудника полиции жительница Семей избежала участи стать жертвой мошенников", - отметили в ведомстве.

      Она поблагодарила полицейского и отметила, что его своевременное появление рядом стало для нее настоящей удачей.

      Ранее стало известно, что жительница области Абай успела вовремя заблокировать свои счета после общения с мошенниками, позвонившими по телефону, и избежала финансовых потерь. Ей позвонил неизвестный и представился государственным служащим, которому женщина передала секретный код.

      А житель Акмолинской области, находясь в сонном состоянии, попался на уловки мошенников, несмотря на предупреждения полиции, и лишился 5 млн тенге, которые перевел на "безопасный" счет. В полиции отметили, что злоумышленники владели его личной информацией и действовали очень убедительно.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.