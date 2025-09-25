27-летней семейчанке помогли отличить правду от лжи

В Семеe мошенники пытались обманом выманить у девушки деньги, представляясь курьером, банкиром и даже полицейским. Спас ее настоящий страж порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 27-летняя жительница Семея находилась в одном из торговых центров, когда ей поступило сообщение в мессенджере WhatsApp от неизвестного номера.

Отправитель представился сотрудником службы доставки и сообщил, что на ее имя пришла посылка, которая вскоре будет доставлена по адресу. Однако девушка не делала никаких заказов, поэтому усомнилась в правдивости информации и прекратила звонок.

Спустя короткое время ей снова позвонили - теперь уже якобы от имени сотрудника банка. Мужчина заявил, что предыдущий собеседник был мошенником, и теперь ее банковскому счету угрожает опасность. Он потребовал назвать специальный код, чтобы "устранить проблему".

Хотя девушка все еще сомневалась, третьим стал звонок по видеосвязи от человека, представившегося полицейским.

"Он сообщил, что в данный момент проводится операция по поимке мошенников, и для обеспечения безопасности ее банковских средств необходимо следовать определенным инструкциям. Девушка растерялась и не могла отличить правду от лжи", - рассказали в ДП области Абай.

Именно в этот момент настоящий сотрудник полиции, находившийся в том же торговом центре, заметил, что девушка разговаривает с подозрительным собеседником. Он немедленно вмешался, подошел к ней и попросил прекратить разговор.

"Объяснив ситуацию, он уберег девушку от возможного мошенничества. Благодаря оперативным и профессиональным действиям настоящего сотрудника полиции жительница Семей избежала участи стать жертвой мошенников", - отметили в ведомстве.

Она поблагодарила полицейского и отметила, что его своевременное появление рядом стало для нее настоящей удачей.

Ранее стало известно, что жительница области Абай успела вовремя заблокировать свои счета после общения с мошенниками, позвонившими по телефону, и избежала финансовых потерь. Ей позвонил неизвестный и представился государственным служащим, которому женщина передала секретный код.

А житель Акмолинской области, находясь в сонном состоянии, попался на уловки мошенников, несмотря на предупреждения полиции, и лишился 5 млн тенге, которые перевел на "безопасный" счет. В полиции отметили, что злоумышленники владели его личной информацией и действовали очень убедительно.

