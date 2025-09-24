Казахстанке пришлось блокировать все счета после одного разговора

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанке пришлось блокировать все счета после одного разговора

      Опубликовано:

      Пенсионерка с телефоном
      Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: mihailomilovanovic / Getty Images

      Жительница области Абай успела вовремя заблокировать свои счета после общения с мошенниками, позвонившими по телефону, и избежала финансовых потерь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жительнице Жарминского района области Абай позвонил неизвестный и представился государственным служащим.

      "Следуя инструкциям злоумышленника, она передала секретный код, не подозревая, что тем самым открыла доступ к своим личным данным. Однако вовремя обратившись в полицию, пострадавшая избежала оформления крупного кредита, который планировали мошенники", - рассказали в МВД.

      Казахстанке оперативно заблокировали банковские счета и тем самым предотвратили серьезные последствия.

      "Мне позвонили с незнакомого номера, я приняла этот звонок. Я ничего не сообщала о себе. Но выяснилось, что на меня хотели оформить кредит мошенники. Сумма была очень большая, особенно для меня. Не принимайте звонки от незнакомых номеров, особенно по интернету. Очень много мошенников развелось. Я ходила в ЦОН, заблокировала все счета, пошла в полицию. В полиции мне помогли, разъяснили", - поделилась казахстанка.

      В полиции напомнили, что не следует сообщать личные данные, реквизиты банковских карт, пароли и коды из SMS третьим лицам.

      "Не переводите деньги на "безопасные счета" - это уловка мошенников. Проверяйте любую информацию только через официальные источники: банк, госорган, полицию. При малейших сомнениях немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию", - предупреждают в ведомстве.

      Ранее стало известно, что житель Акмолинской области, находясь в сонном состоянии, попался на уловки мошенников, несмотря на предупреждения полиции, и лишился 5 млн тенге, которые перевел на "безопасный" счет. В полиции отметили, что злоумышленники владели его личной информацией и действовали очень убедительно.

      Жительницу Астаны мошенники убедили, что она участвует в секретной операции МВД и Нацбанка. Они требовали никому не сообщать о данной операции, даже родственникам. 66-летняя женщина продала квартиру. Деньги она передала курьеру якобы для зачисления на безопасный счет.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.