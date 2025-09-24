Казахстанке пришлось блокировать все счета после одного разговора

Жительница области Абай успела вовремя заблокировать свои счета после общения с мошенниками, позвонившими по телефону, и избежала финансовых потерь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жительнице Жарминского района области Абай позвонил неизвестный и представился государственным служащим.

"Следуя инструкциям злоумышленника, она передала секретный код, не подозревая, что тем самым открыла доступ к своим личным данным. Однако вовремя обратившись в полицию, пострадавшая избежала оформления крупного кредита, который планировали мошенники", - рассказали в МВД.

Казахстанке оперативно заблокировали банковские счета и тем самым предотвратили серьезные последствия.

"Мне позвонили с незнакомого номера, я приняла этот звонок. Я ничего не сообщала о себе. Но выяснилось, что на меня хотели оформить кредит мошенники. Сумма была очень большая, особенно для меня. Не принимайте звонки от незнакомых номеров, особенно по интернету. Очень много мошенников развелось. Я ходила в ЦОН, заблокировала все счета, пошла в полицию. В полиции мне помогли, разъяснили", - поделилась казахстанка.

В полиции напомнили, что не следует сообщать личные данные, реквизиты банковских карт, пароли и коды из SMS третьим лицам.

"Не переводите деньги на "безопасные счета" - это уловка мошенников. Проверяйте любую информацию только через официальные источники: банк, госорган, полицию. При малейших сомнениях немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию", - предупреждают в ведомстве.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области, находясь в сонном состоянии, попался на уловки мошенников, несмотря на предупреждения полиции, и лишился 5 млн тенге, которые перевел на "безопасный" счет. В полиции отметили, что злоумышленники владели его личной информацией и действовали очень убедительно.

Жительницу Астаны мошенники убедили, что она участвует в секретной операции МВД и Нацбанка. Они требовали никому не сообщать о данной операции, даже родственникам. 66-летняя женщина продала квартиру. Деньги она передала курьеру якобы для зачисления на безопасный счет.

