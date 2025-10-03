"Случайно наткнулся": астанчанин объяснил, откуда у него появилась крупная партия наркотиков

В Астане полицейским показалось странным поведение мужчин, которые что-то искали возле гаражей, - их задержали с крупной партией наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, подозрительные действия мужчин возле гаражей заметили операторы центра оперативного управления полиции. Сначала молодые люди что-то искали в кустах, затем сели в автомобиль Cobalt и попытались скрыться.

"Информация оперативно была передана ближайшему патрульному экипажу. Машина была остановлена, в ней находились двое жителей столицы 22 и 23 лет. При личном досмотре у одного из них полицейские изъяли 47 свертков с порошкообразным веществом белого цвета (мефедрон), а также сверток с марихуаной.

Задержанный признался, что искал свою "закладку" и случайно наткнулся на еще более крупную партию наркотиков", - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.

Кроме того, в полиции напомнили, что хранение и употребление наркотических средств влечет уголовную ответственность.

Сегодня мы также писали, что 75-летнего пенсионера задержали в Караганде с рекордной партией наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Уральске военнослужащие Нацгвардии задержали подозреваемого в наркосбыте. Его заметили из-за вспышки камеры мобильного телефона во время съемки во дворе.

