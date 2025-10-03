Требовали 1,5 млн тенге и забрали авто: силовики провели задержания на юге Казахстана

В Туркестанской области задержали группу подозреваемых в вымогательстве 1,5 млн тенге у местного жителя под угрозой применения физической силы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве.

"По данным следствия, четверо жителей Сайрамского района под угрозой применения физической силы требовали у местного жителя 1,5 млн тенге. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты легковой автомобиль потерпевшего, около 40 патронов и другие вещественные доказательства", - рассказали в МВД.

В настоящее время по факту вымогательства продолжается досудебное расследование. Всех задержанных арестовали. Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

Ранее в Актюбинской области задержали молодых людей по подозрению в вымогательстве. Местный житель два года отдавал деньги под угрозой насилия, из-за чего был вынужден оформлять микрокредиты в различных финансовых организациях. Полицейские также изъяли у задержанных пневматический автомат с тремя магазинами, складной нож и устройство подавления сигнала сотовой связи - глушилку.

В Павлодаре задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего под давлением. По данным полиции, задержанные находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений.

