Бойцы спецназа провели задержания в Актюбинской области

В Актюбинской области задержали молодых людей по подозрению в вымогательстве. Местный житель два года отдавал деньги под угрозой насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения СОБР в ходе реализации оперативной информации задержали лиц, подозреваемых в вымогательстве денег.

"Установлено, что задержанные на протяжении двух лет систематически вымогали деньги у местного жителя. Под угрозами насилия и посредством психологического давления они принуждали потерпевшего оформлять микрокредиты в различных финансовых организациях. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 900 тысяч тенге", - рассказали в МВД.

В ходе обыска автомобиля Mercedes, принадлежащего одному из подозреваемых, полицейские изъяли пневматический автомат с тремя магазинами, складной нож и устройство подавления сигнала сотовой связи - глушилку.

Все изъятые предметы приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. По факту вымогательства начато досудебное расследование.

Полицейские призвали граждан незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах давления, угроз или вымогательства, особенно со стороны лиц, ассоциирующих себя с криминальной средой.

Ранее в Павлодаре задержали двух подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего под давлением. По данным полиции, задержанные находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений. У жителя Костанайской области, уже заплатившего 1,4 млн тенге, потребовали еще большую сумму. Подозреваемым в вымогательстве оказался муж его бывшей супруги. По данным следствия, угрозы сопровождались постоянными звонками и даже вывозом потерпевшего в город "для разговора".

