Военнослужащий попал под давление и лишился денег в Павлодаре (видео)

В Павлодаре задержали двух подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего под давлением. Их подозревают и в связях с криминальной средой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области задержали двоих жителей областного центра, подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего.

"По данным следствия, задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему денежными средствами.

Установлено, что ранее задержанные находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений", - рассказал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В настоящее время оба подозреваемых с санкции суда арестованы сроком на два месяца. Расследование продолжается, также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам.

Ранее стало известно, что у жителя Костанайской области, уже заплатившего 1,4 млн тенге, потребовали еще большую сумму. Подозреваемым в вымогательстве оказался муж его бывшей супруги. По данным следствия, угрозы сопровождались постоянными звонками и даже вывозом потерпевшего в город "для разговора". Также приехавший в Кокшетау для встречи с девушкой мужчина стал жертвой вымогательства. Его избили и вынудили оформить четыре кредита, отдать деньги и телефон. В Алматы задержали подозреваемых, которые, по данным правоохранителей, выдавали себя за сотрудников наркополиции, угрожали привлечением к уголовной ответственности и вымогали деньги у граждан.

