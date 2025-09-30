Акмолинца задержали из-за 72 кг "урожая" во дворе
В Акмолинской области транспортные полицейские изъяли крупную партию наркотиков во дворе одного из домовладений - более 470 кустов марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники линейного отдела полиции на станции Кокшетау при координации Кокшетауской транспортной прокуратуры задержали 52-летнего жителя Акмолинской области.
"В ходе обыска во дворе его домовладения обнаружено и изъято 472 куста наркосодержащих растений, представляющих собой марихуану. Общий вес изъятого составил около 72 кг", - рассказали в МВД.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, проводится досудебное расследование.
Ранее стало известно, что свыше 10 кг марихуаны изъяли на юге Казахстана. Это количество наркотика могло привести к вовлечению более 10 тысяч человек в потребление запрещенных веществ. Подозреваемого в хранении и транспортировке наркотиков из Алматы в область Жетісу 51-летнего мужчину заключили под стражу.
А во дворе дома 76-летнего жителя Жамбылской области обнаружили более 96 кг наркотиков - там росли 164 куста наркосодержащих растений. Тем самым был пресечен внутренний канал поставки и сбыта наркотических средств. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.
