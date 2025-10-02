Казахстанец вернул 1,7 млн тенге, потраченные на его экстрадицию из Грузии

Государству через суд возместили процессуальные издержки в размере 1,7 млн тенге, затраченные на экстрадицию осужденного из Грузии в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, осужденный, находившийся в международном розыске, в июле 2024 года был задержан на территории Грузии.

В ходе его экстрадиции в Казахстан из государственного бюджета было затрачено свыше 1,7 млн тенге.

Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры Аль-Фарабийского района о возмещении этих расходов.

"На сегодняшний день на основании возбужденного исполнительного производства с должника в пользу государства все расходы взысканы в полном объеме", - отметили в ведомстве.

Ранее из Российской Федерации в Казахстан экстрадировали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере - хищении свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго". Деньги предназначались для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области. Из Турции экстрадировали в Казахстан бывшего сотрудника правоохранительного органа, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса. Сообщалось, что казахстанец занимал руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, а после скрылся и находился в международном розыске 7 лет.

