Хищение 8,5 млрд тенге из "дочки" "Самрук-Энерго": подозреваемого экстрадировали

Из Российской Федерации в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин, подозреваемый в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

"Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании похитило свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго", - рассказали в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, указанные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы.

За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Генеральная прокуратура продолжает системную работу по розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане был задержан и экстрадирован в Казахстан подозреваемый в обмане предпринимателей на 126 млн тенге. Следствием установлено, что в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков Алматинской области систематически вводил граждан в заблуждение. В результате обманных действий он завладел денежными средствами 11 предпринимателей.

Также из Российской Федерации экстрадировали осужденного гражданина Казахстана для исполнения приговора суда. Мужчина, желая избежать уголовного наказания, скрылся от правосудия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, где находился свыше 6 лет.

