Занимавшего руководящий пост в правоохранительном органе казахстанца доставили из Турции

Из Турции экстрадировали бывшего сотрудника правоохранительного органа, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД при содействии МИД РК из Турецкой Республики экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

"После совершения преступлений фигурант скрылся и находился в международном розыске 7 лет", - отметили в Генеральной прокуратуре.

В январе 2024 года разыскиваемый был задержан в городе Измир Турецкой Республики и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

Другие участники преступной группы уже были осуждены к различным срокам лишения свободы.

За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Кыргызстане задержали и экстрадировали в Казахстан подозреваемого в обмане предпринимателей на 126 млн тенге. Мужчину обвиняют в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области - под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона.

Также из Турции экстрадировали казахстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве на общую сумму свыше 70 млн тенге. По данным Генпрокуратуры, он размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных.

