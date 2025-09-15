jitsu gif
      Занимавшего руководящий пост в правоохранительном органе казахстанца доставили из Турции

      Опубликовано:

      Экстрадировали бывшего сотрудника
      Экстрадиция. Кадр из видео: t.me/GenPr/

      Из Турции экстрадировали бывшего сотрудника правоохранительного органа, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД при содействии МИД РК из Турецкой Республики экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями.

      По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

      "После совершения преступлений фигурант скрылся и находился в международном розыске 7 лет", - отметили в Генеральной прокуратуре.

      В январе 2024 года разыскиваемый был задержан в городе Измир Турецкой Республики и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.

      Другие участники преступной группы уже были осуждены к различным срокам лишения свободы.

      За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

      Ранее в Кыргызстане задержали и экстрадировали в Казахстан подозреваемого в обмане предпринимателей на 126 млн тенге. Мужчину обвиняют в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области - под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона.

      Также из Турции экстрадировали казахстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве на общую сумму свыше 70 млн тенге. По данным Генпрокуратуры, он размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных.

