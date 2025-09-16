Казахстанец заплатил новому мужу бывшей жены 1,4 млн тенге, но у него потребовали больше

У жителя Костанайской области, уже заплатившего 1,4 млн тенге, потребовали еще большую сумму. Подозреваемым в вымогательстве оказался муж его бывшей супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, необычное уголовное дело расследуют полицейские в Федоровском районе Костанайской области. В центре истории - 30-летний мужчина, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы у своего 36-летнего знакомого.

Как выяснили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, конфликт оказался не только финансовым, но и семейным. Бывшая жена потерпевшего сейчас состоит в браке с подозреваемым, а 11-летний сын живет вместе с отчимом.

"Этим обстоятельством мужчина и воспользовался: в июле он сообщил отцу ребенка, что тот якобы стал виновником ДТП, и под этим предлогом получил 750 тыс. тенге; позже придумал новую историю - будто мальчика задержала полиция, а "решить вопрос" удалось лишь за 650 тыс. тенге. После этого подозреваемый стал требовать уже 1,5 миллиона тенге", - рассказали в ДП Костанайской области.

По данным следствия, угрозы сопровождались постоянными звонками и даже вывозом потерпевшего в город "для разговора".

В итоге отчим оказался под следствием по статье "Вымогательство". Расследование продолжается, все обстоятельства устанавливаются.

