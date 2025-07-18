Продажа сильнодействующих препаратов: фармацевтов задержали в Мангистау

В Мангистауской области выявлен факт безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов - задержаны фармацевты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как уточнили в ведомстве, в селе Атамекен Мунайлинского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области выявили аптеку, где осуществлялась незаконная реализация сильнодействующих препаратов без рецепта.

Сообщается, что 16 июля в рамках обыска в помещении аптеки были задержаны фармацевты, а также трое местных жителей, которые приобрели данные препараты.

В ходе обыска изъято 150 блистеров препарата "Алис" (содержащего прегабалин) и 48 флаконов "Тропикамида", как уточнили в полиции, данные вещества подпадают под категорию так называемой "аптечной наркомании".

"Согласно предварительной информации, сотрудники аптеки намеренно осуществляли безрецептурную продажу препаратов лицам, склонным к немедицинскому потреблению. Установлено, что аптечный пункт принадлежит частному товариществу, имеющему лицензию на фармацевтическую деятельность", - заявили стражи порядка.

Собранные материалы по факту безрецептурной торговли сильнодействующими веществами будут направлены в департамент медицинского и фармацевтического контроля для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, пообещали в МВД.

Стражи порядка напомнили, что безрецептурная продажа препаратов, таких как "Тропикамид", "Прегабалин", "Лирика", "Сомнол" и другие, запрещена. Такие действия подпадают под понятие незаконного оборота сильнодействующих веществ.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

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