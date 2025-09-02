Спецоперация в Таразе: задержана предполагаемая ОПГ (видео)

В Таразе провели специальную операцию по пресечению деятельности предполагаемой организованной группы, подозреваемой в незаконным сбыте психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в спецоперации приняли участие подразделения по противодействию наркопреступности, борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности.

Установлено, что запрещенные препараты поставлялись из Алматы в Тараз и распространялись под видом аптечной деятельности.

В ходе обысков в аптеках областного центра изъяли 364 ампулы "Трамадола", более 1800 таблеток "Тропикамида", "Сомнола" и "Димедрола", 17 гр. психотропного вещества - оксивида.

"Задержаны четверо подозреваемых, включая 59-летнего жителя Тараза, который в течение последних двух лет руководил схемой поставок и распределения препаратов. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту создания организованной группы", - отметили в МВД.

Всех фигурантов дела водворили в изолятор временного содержания, они дали признательные показания. Ведутся мероприятия по установлению и задержанию других участников противоправной деятельности.

Ранее в Мангистауской области выявили факт безрецептурной продажи сильнодействующих препаратов. В рамках обыска в помещении аптеки задержали фармацевтов, а также троих местных жителей. Как уточнили в полиции, изъятые вещества подпадают под категорию так называемой "аптечной наркомании".

В Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к фармацевтам с напоминаем об уголовной ответственности за безрецептурный отпуск "Трамадола". В 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата он был внесен в список наркотических веществ.

