Обналичивали деньги через карты родственников: женщину поместили под стражу в Шымкенте

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Об этом заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

"В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы", - рассказали в АФМ.

По данным ведомства, предполагаемый организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.

В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Напомним, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.