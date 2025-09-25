Казахстанца пожизненно лишили свободы за насилие над падчерицей

Жителя Павлодарской области признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса в насилии над 12-летней падчерицей и пожизненно лишили свободы, передает Pavlodarnews.kz.

Дело рассматривал областной специализированный межрайонный суд по уголовным делам. 35-летнего бывшего разнорабочего обвинили по трем статьям Уголовного кодекса РК: "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Развращение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста".

Суд окончательно назначил сельчанину наказание в виде пожизненного лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Его также пожизненно лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.

Выяснилось, что с ноября 2020 года мужчина начал жить с мамой пострадавшей и ее дочерями 12 и 6 лет в одном из сел.

По материалам суда, в конце апреля, а затем в начале мая он совершил насильственные действия в отношении старшей из девочек. Еще через несколько дней "около 7 утра он совершил развратные действия перед школьницей". В этот же день сельчанина взяли под стражу

Ему также предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере 7 миллионов тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор двум лицам, обвиняемым в действиях сексуального характера в отношении детей и других преступлениях. Жертвами насилия стали 10-летняя девочка и ее старший брат. Преступление произошло в 2018 году, когда один из подсудимых был несовершеннолетним.

В Жамбылской области вынесли приговор мужчине по обвинению в сексуальном насилии в отношении 6-летней дочери. Потерпевшая сторона мужчину не простила и просила наказать по закону. Ему назначили пожизненное лишение свободы.

