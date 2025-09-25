Казахстанец пошел на преступление, чтобы сесть в тюрьму с бесплатной едой
Опубликовано:
Мужчину приговорили к лишению свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное им в третий раз, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст.273 УК) рассмотрел Аршалынский районный суд.
Обвиняемый ранее дважды был судим в 2019 и 2023 годах за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.
Суд установил, что в августе 2025 года подсудимый, работая пастухом, вновь совершил аналогичное уголовное правонарушение.
По материалам дела, он позвонил на пульт "112" и сообщил, что в Астане на автовокзале заложено взрывное устройство. На место происшествия выехали уполномоченные сотрудники, в ходе проверочных мероприятий информация о террористическом акте не подтвердилась.
"В суде мужчина вину признал и свои действия объяснил желанием оказаться в местах лишения свободы с бесплатным питанием и одеждой, а также отсутствием в настоящее время постоянного места жительства", - рассказали в суде.
При назначении наказания суд принял во внимание наличие ранних судимостей у обвиняемого за аналогичное правонарушение, из которых он должных выводов для себя не сделал и вновь совершил правонарушение.
Приговором суда ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.
Напомним, в августе этого года пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на территории автовокзала в Астане. Сотрудники полиции установили личность звонившего. Им оказался 39-летний житель Астаны, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
А 44-летний житель Алматы, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах, звоня с таксофона. За это его осудили на четыре года.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2290422-kazahstanec-poshel-na-prestuplenie-chtoby-sest-v-tyurmu-s-besplatnoy-odezhdoy-i-edoy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах