Казахстанец пошел на преступление, чтобы сесть в тюрьму с бесплатной едой

Мужчину приговорили к лишению свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное им в третий раз, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст.273 УК) рассмотрел Аршалынский районный суд.

Обвиняемый ранее дважды был судим в 2019 и 2023 годах за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

Суд установил, что в августе 2025 года подсудимый, работая пастухом, вновь совершил аналогичное уголовное правонарушение.

По материалам дела, он позвонил на пульт "112" и сообщил, что в Астане на автовокзале заложено взрывное устройство. На место происшествия выехали уполномоченные сотрудники, в ходе проверочных мероприятий информация о террористическом акте не подтвердилась.

"В суде мужчина вину признал и свои действия объяснил желанием оказаться в местах лишения свободы с бесплатным питанием и одеждой, а также отсутствием в настоящее время постоянного места жительства", - рассказали в суде.

При назначении наказания суд принял во внимание наличие ранних судимостей у обвиняемого за аналогичное правонарушение, из которых он должных выводов для себя не сделал и вновь совершил правонарушение.

Приговором суда ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Напомним, в августе этого года пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на территории автовокзала в Астане. Сотрудники полиции установили личность звонившего. Им оказался 39-летний житель Астаны, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

А 44-летний житель Алматы, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах, звоня с таксофона. За это его осудили на четыре года.

