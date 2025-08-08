Полицейские задержали астанчанина после звонка насчет автовокзала

Полицейские задержали подозреваемого в совершении звонка о якобы заложенном взрывном устройстве на территории автовокзала в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции Аршалынского района поступила информация о том, что на пульт службы "101" позвонил неизвестный, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на территории автовокзала в Астане.

"Сотрудниками полиции личность звонившего была установлена. Им оказался 39-летний житель Астаны, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование.

Добавим, что по ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получил начальник службы безопасности одного из ТРЦ Костаная. Информация оказалась ложной. В отправке сообщения подозревают ученика восьмого класса.

Алматинец, отбывающий наказание в колонии, четырежды сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на ж/д вокзалах. За это его осудили на четыре года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.