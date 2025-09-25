Обманывавший казахстанцев от имени спецслужб call-центр ликвидировали в Украине (видео)

В Украине был ликвидирован call-центр, обманывавший казахстанцев от имени спецслужб и Нацбанка, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД РК.

Деятельность транснационального преступного сообщества мошенников была пресечена сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Национальной полицией, офисом генеральной прокуратуры Украины и Генпрокуратурой Казахстана.

В результате длительной совместной разработки в городах Черновцы и Одесса ликвидирован мошеннический call-центр, ориентированный на обман граждан РК.

"Преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. Угрожая уголовной ответственностью за "подозрительные операции" и "финансирование террористических организаций", принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дропов.

Таким образом они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности", - заявил замначальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.

По его словам, в сообществе была четкая иерархия - между участниками были распределены роли.

"Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее. Содержание "офиса" обходилось организаторам в 60 тысяч долларов США в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей", - сообщил Ускембаев.

Он также отметил, что в ходе одновременных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом сall-центре изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, значительное количество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных и спецорганов, Национального банка, заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан, а также иные доказательства.

Установлено, что на изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake.

По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге.

В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пять из которых взяты под стражу.

В начале текущего года в Алматы выявили и ликвидировали мошеннический call-центр – он функционировал на территории одного из местных бизнес-центров. Задержаны 24 подозреваемых.

До этого в Алматы сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД накрыли четыре подобных call-центра. Через них совершались звонки гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии.

