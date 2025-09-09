Сонный акмолинец ответил на звонок и потерял 5 млн тенге

Житель Акмолинской области попался на уловки мошенников, несмотря на предупреждения полиции, и лишился 5 млн тенге, которые перевел на "безопасный" счет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, житель Акмолинской области рассказал в видео, как стал жертвой преступников.

По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, представившийся работником почты.

Злоумышленник назвал его старый адрес проживания и уверенно говорил о посылке с документами. Услышав знакомые данные и находясь в сонном состоянии, потерпевший доверился звонившему и продиктовал полученный SMS-код.

Далее в схему "подключились" якобы сотрудники банка. Убедив мужчину, что мошенники уже оформили на него кредиты, они предложили срочно "спасти" его деньги, оформив новые займы и переведя их на "безопасные счета".

"Поступил звонок с другого номера, я ответил, мне сказали, что на меня были взяты кредиты в нескольких банках. Представился работником банка. Сказали: "На вас берут кредиты в нескольких банках третьи лица, мошенники". Я был в панике, поэтому я продолжил с ними разговор", - поделился мужчина.

В итоге доверчивый сельчанин оформил кредит и перевел преступникам более 5 миллионов тенге.

Сам пострадавший признался, что его участковый неоднократно проводил профилактические беседы, предупреждал жителей района о подобных схемах.

"Однако, даже зная об этом, мужчина попался на уловку, потому что мошенники владели личной информацией и действовали очень убедительно", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Телефонные мошенники в Казахстане используют сложные схемы с несколькими звонками, представляясь сотрудниками различных служб и убеждая жертв в утечке их персональных данных. Аферисты убеждают людей перевести деньги на "безопасные счета" и оформить крупные кредиты якобы для защиты от мошенников. В итоге человек теряет не только все свои деньги, но и получает в довесок большие долги.

В Министерстве внутренних дел назвали топ-10 распространенных фраз, которые говорят о том, что разговор идет с мошенниками. В ведомстве напомнили, что настоящие сотрудники полиции, банков или операторы никогда не просят деньги или коды по телефону.

