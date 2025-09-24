Статус "грозы коррупционеров" Олеси Кексель до сих пор не определен
Опубликовано:
Заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса высказался по делу в отношении Олеси Кексель, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались проходят ли Кексель и Татубаев по одному делу.
"Это разные дела, но схожи по фактам пыток. Татубаев задержан. По Кексель в связи с тем, что у нее грудной ребенок, статус на данный момент определяется", - отметил Галымжан Койгельдиев.
Напомним, в июле стало известно, что в отношении экс-главы службы специальных прокуроров Олеси Кексель возбуждено уголовное дело о пытках.
Незадолго до этого был задержан бывший глава Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев - он также является фигурантом дела о пытках.
Отметим, Олеся Кексель проходила подозреваемой по делу о пытках еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что в МВД начали расследование в отношении Кексель, а также прокурора Бауржана Габбасова.
Во время процесса по делу экс-замминистра энергетики Анатолия Шкарупы и директора ТОО "Energo" Ерлана Набиева, которых обвинили в хищении 215 млн тенге, адвокат бизнесмена заявила, что в отношении ее подзащитного применялись пытки во время расследования.
На тот момент глава МВД Ерлан Тургумбаев раскрыл детали расследования в отношении экс-начальника службы спецпрокуроров Генпрокуратуры РК. Он рассказал, что в правоохранительные органы было подано обращение с жалобами на пытки и противозаконные действия во время расследования одного из уголовных дел.
Но в ноябре того же года стало известно, что дело в отношении Олеси Кексель прекращено.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2289996-status-grozy-korrupcionerov-olesi-keksel-do-sih-por-ne-opredelen/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах