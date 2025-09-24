Статус "грозы коррупционеров" Олеси Кексель до сих пор не определен

Заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса высказался по делу в отношении Олеси Кексель, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались проходят ли Кексель и Татубаев по одному делу.

"Это разные дела, но схожи по фактам пыток. Татубаев задержан. По Кексель в связи с тем, что у нее грудной ребенок, статус на данный момент определяется", - отметил Галымжан Койгельдиев.

Напомним, в июле стало известно, что в отношении экс-главы службы специальных прокуроров Олеси Кексель возбуждено уголовное дело о пытках.

Незадолго до этого был задержан бывший глава Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев - он также является фигурантом дела о пытках.

Отметим, Олеся Кексель проходила подозреваемой по делу о пытках еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что в МВД начали расследование в отношении Кексель, а также прокурора Бауржана Габбасова.

Во время процесса по делу экс-замминистра энергетики Анатолия Шкарупы и директора ТОО "Energo" Ерлана Набиева, которых обвинили в хищении 215 млн тенге, адвокат бизнесмена заявила, что в отношении ее подзащитного применялись пытки во время расследования.

На тот момент глава МВД Ерлан Тургумбаев раскрыл детали расследования в отношении экс-начальника службы спецпрокуроров Генпрокуратуры РК. Он рассказал, что в правоохранительные органы было подано обращение с жалобами на пытки и противозаконные действия во время расследования одного из уголовных дел.

Но в ноябре того же года стало известно, что дело в отношении Олеси Кексель прекращено.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.