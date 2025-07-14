Экс-глава службы спецпрокуроров Олеся Кексель снова проходит подозреваемой по делу о пытках
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В отношении экс-главы службы специальных прокуроров Олеси Кексель возбуждено уголовное дело о пытках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры страны.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК подтвердили информацию о том, что в отношении экс-главы службы специальных прокуроров Олеси Кексель возбуждено уголовное дело о пытках. Других подробностей пока не сообщается.
Отметим, Олеся Кексель проходила подозреваемой по делу о пытках еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что в МВД начали расследование в отношении Кексель, а также прокурора Бауржана Габбасова.
Во время процесса по делу экс-замминистра энергетикиАнатолия Шкарупы и директора ТОО "Energo" Ерлана Набиева, которых обвинили в хищении 215 млн тенге, адвокат бизнесмена заявила, что в отношении ее подзащитного применялись пытки во время расследования.
На тот момент глава МВД Ерлан Тургумбаев раскрыл детали расследования в отношении экс-начальника службы спецпрокуроров Генпрокуратуры РК. Он рассказал, что в правоохранительные органы было подано обращение с жалобами на пытки и противозаконные действия во время расследования одного из уголовных дел.
Но в ноябре того же года стало известно, что дело в отношении Олеси Кексель прекращено.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2264964-eks-glava-sluzhby-specprokurorov-olesya-keksel-prohodit-podozrevaemoy-po-delu-o-pytkah/
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