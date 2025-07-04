Задержан бывший глава Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев - информацию сообщила Генпрокуратура, передает NUR.KZ. Он является фигурантом дела о пытках.

"Сообщаем, что Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 03.07.2025 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 п. п. 1), 2) УК (пытки) задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т.М", - сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств.

Другие данные досудебного расследования, согласно требованиями ст.201 УПК, разглашению не подлежат.

По данным online.zakon.kz, Татубаев родился в Караганде в 1976 году. Окончил Карагандинскую высшую школу Главного следственного комитета в 1997 году.

Начинал трудовой путь в качестве следователя управления Главного УВД Карагандинской области в 1997 году.

За годы карьеры занимал посты руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции с 2016 по 2018 годы.

Был начальником службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК в 2018 - 2019 годах.

С 2020 по 2022 году был советником министра юстиции.