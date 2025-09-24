"Они кем-то финансируются": депутат о кибератаках на Казахстан

Депутат Ерлан Саиров сегодня мажилисе высказался об участившихся кибератаках на Казахстан - он сделал предположение о финансировании этих событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ерлан Саиров отметил, что в первом квартале 2025 года в Казахстане отражено 965 миллионов кибератак и пресечено более 3500 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.

"В социальных сетях мы видим постоянные попытки создания информационной напряженности. То есть на Республику Казахстан на постоянной основе совершаются кибер и информационные атаки. Эти атаки на самом деле кем-то финансируются. Возможно, туда направляются те деньги преступные, которых вы ищете?" - поинтересовался мажилисмен.

Недавно полиция области Жетісу задержала подозреваемого в серии кибератак на счета казахстанцев. Люди откликались на объявления о товарных кредитах и теряли деньги.

В июле в Алматы сотрудниками комитета совместно с иностранными партнерами был задержан гражданин Казахстана по подозрению в совершении компьютерных преступлений.

По материалам следствия он проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные. За восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.